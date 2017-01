ROLE OF NON-DRUG THERAPIES OF METABOLIC SYNDROME: CHALLENGES AND PROSPECTS

1. Reaven G.M. Metabolic syndrome: pathophysiology and management of cardiovascular disease. Circulation. 2002;103(3):286-8.

2. Reaven G.M. Why a cluster is truly a cluster insulin resistance and cardiovascular disease. Clin.Chem. 2008;54(5):785-7.

3. Gheita T.A., El-Fishawy H.S., Nasrallah M.M., Hussein H. Insulin resistance and metabolic syndrome in primary gout. Int J Rheum Dis. 2012;15(6):521-5.

4. Kershaw E.E., Flier J.S. Adipose Tissue as an Endocrine Organ. J. of clinic.endocrin. and metab.- 2004.№89(6). - P. 2548-2556.

5. Kalinina A.M. Health education for patients as a factor in increasing the effectiveness of arterial hypertension control. Trudnyy Patsient. 2006;4(8):2-23. (In Russ.) [Калинина А.М. Школа здоровья для больных как фактор повышения эффективности контроля артериальной гипертонии. Трудный Пациент. 2006;4(8):2-23].

6. Chazova I.E., Sliver V.B. Metabolic syndrome. Kardiovaskulyarnaya Terapiya i Profilaktika. 2003;3:328. (In Russ.) [Чазова И.Е., Мычка В.Б. Метаболический синдром. Кардиоваскулярная Терапия и Профилактика. 2003;3:32-8].

7. Ford E.S., Giles W.H., Mokdad A.H. et al. Increasing prevalence of the metabolic syndrome among u.s. Adults. Diabetes Care. 2004;27(10):2444-9.

8. Butrova S.A. Metabolic syndrome: pathogenesis, clinical features, diagnosis, treatment approaches. Russkiy Meditsinskiy Zhurnal. 2001;2(9):56-60. (In Russ.) [Бутрова С.А. Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению. Русский Медицинский Журнал. 2001;2(9):56-60].

9. Mikhalevich S.I., Eshchenko A.V. Obstetric problems in patients with metabolic syndrome. Meditsinskie Novosti. 2011;6:19-22. (In Russ.) [Михалевич С.И., Ещенко А.В. Акушерские проблемы у пациенток с метаболическим синдромом. Медицинские Новости. 2011;6:19-22].

10. Aliyeva N.A. Features endocrine status of adolescent girls with obesity of various origins. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Universiteta. 2007;(1):26-9. (In Russ.) [Алиева Н. А. Особенности эндокринного статуса девушек-подростков с ожирением различного генеза. Вестник Волгоградского Государственного Медицинского Университета. 2007;(1):26-9].

11. Kazeka G.R. Metabolic syndrome. Novosibirsk: Siberian University Press; 2000. (In Russ.) [Казека Г.Р. Метаболический синдром. Новосибирск: Сибирское университетское издательство; 2000].

12. Zhuravlev O.V., Romantsov E.B., Babtsev A.F., eds. The metabolic syndrome in children and adolescents: a tutorial. Blagoveshchensk: Bukvits; 2012. (In Russ.) [Журавлев О.В., Романцов Е.Б., Бабцев А.Ф., ред. Метаболический синдром у детей и подростков: учебное пособие. Благовещенск: Буквиц; 2012].

13. Aneja A., El-Atat F., McFarlane S.L. et. al. Hypertension and obesity. Recent Prog Horm. Res. 2004;59:169-205.

14. Peterson L.R., Herrero P., Schechtman K.B. et al. Effect of obesity and insulin resistance on myocardial substrate metabolism and efficiency in young women. Circulation. 2004;109:2191-6.

15. Lakka H.M., Laaksonen D.E., Lakka T.A., et al. The metabolic syndrome and total cardiovascular disease mortality in middle - aged men. JAMA. 2002;288:2709-16.

16. Mamedov M.N. According to the materials of the I International Congress on prediabetes and metabolic syndrome. Arterial'naya Gipertenziya. 2005; 11 (3): 11-3. (In Russ.) [Мамедов М.Н. По материалам I Международного конгресса по предиабету и метаболическому синдрому. Артериальная Гипертензия. 2005;11(3):11-3].

17. Dedov I.I. Academician Dedov interview. Sakharnyy Diabet. 2011;1:12-4. (In Russ.) [Дедов И.И. Интервью академика Дедова. Сахарный Диабет. 2011;1:12-4].

18. Kolopkova T.A., Blinova V.V., Skvortsov Y.I., Subbotina V.G. Metabolic syndrome X pandemic of the XXI century. Saratovskiy Nauchno-Meditsinskiy Zhurnal. 2008;4(3):130-4. (In Russ.) [Колопкова Т.А., Блинова В.В., Скворцов Ю.И., Субботина В.Г. Метаболический синдром Х-пандемия ХХI века. Саратовский Научно-Медицинский Журнал. 2008;4(3):130-4].

19. Bubnova M.G. Obesity: Causes and mechanisms of increase in body weight, approaches to correction. Consilium Medicum. 2005;(5):11-9. (In Russ.) [Бубнова М.Г. Ожирение: причины и механизмы нарастания массы тела, подходы к коррекции. Consilium Medicum. 2005;(5):11-9].

20. Mamedov M.N., Oganov R.G. Epidemiological aspects of the metabolic syndrome. Kardiologiia. 2004;(9):4-8 (In Russ.) [Мамедов М.Н., Оганов Р.Г. Эпидемиологические аспекты метаболического синдрома. Кардиология. 2004;(9):4-8].

21. Drapkina O.M., Korneeva O.N., Chernova E.M., Popova I.R. Obesity and non-alcoholic fatty liver disease. Rossiyskie Meditsinskie Vesti. 2012;17(3):19-24. (In Russ.) [Драпкина О.М., Корнеева О.Н., Чернова Е.М., Попова И.Р. Ожирение и неалкогольная жировая болезнь печени. Российские Медицинские Вести. 2012; 17(3):19-24].

22. Hajer G.R., van Haeften T.W., Visseren F.L. Adipose tissue dysfunction in obesity, diabetes, and vascular diseases. Eur Heart J. 2008;29(24):2959-71.

23. Yavelov I.S. Sudden cardiac death in the metabolic syndrome. Trudnyy Patsient. 2012;6:22-4. (In Russ.) [Явелов И.С. Внезапная сердечная смерть при метаболическом синдроме. Трудный Пациент. 2012;6:22-4].

24. Empana J-P., Duciemetiere P., Balkau B., Jouve X. Contribution of the metabolic syndrome to sudden death risk in asymptomatic men: the Paris Prospective Study I. Eur Heart J. 2007;9:1149-54.

25. Ford E.S. Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence. Diabetes Care. 2005;28:1769-78.

26. Shalnova S.A., Deev A.D., Oganov R.G., Shestov D.B. Role in systolic and diastolic blood pressure for prediction of mortality from cardiovascular disease. Kardiovaskulyarnaya Terapiya i Profilaktika. 2002;1:415. (In Russ.) [Шальнова С.А., Деев А.Д, Оганов Р.Г., Шестов Д.Б. Роль систолического и диастолического артериального давления для прогноза смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиоваскулярная Терапия и Профилактика. 2002;1:4-15].

27. Schmidt M.I., Duncan B.B., Bang H. et al. Identifying individuals at high'risk for diabetes: The Atherosclerosis Risk in Communities study. Diabetes Care. 2005;8:2013-8.

28. Selvin E., Coresh J., Golden S.H. et al. Glycemic control and coronary heart disease risk in persons with and without diabetes: the atherosclerosis risk in communities study. Arch Intern Med. 2005;165(16):1910-6.

29. Fontbonne A, Eschwege E et al. Hypertriglyceridemia as a risk factor of coronary heart disease mortality in subjects with impaired glucose tolerance or diabetes: results from the 1-yeas follow uh of the Paris Prospective Study. Diabetologia. 1989;32:300-4.

30. Mychka V.B., Bogieva R.M., Chazova I.E. Acarbose - a means of preventing multiple cardiovascular risk factors of the metabolic syndrome. Klinicheskaya Farmakologiya i Terapiya. 2003;12(2):80-5. (In Russ.) [Мычка В.Б., Богиева Р.М., Чазова И.Е. Акарбоза – средство профилактики множественных сердечно-сосудистых факторов риска метаболического синдрома. Клиническая Фармакология и Терапия. 2003;12(2):80-5].

31. Grundy S.M. Obesity, Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:2595-600.

32. Ivashkin V.T., Drapkina O.M., Korneeva O.N. Clinical variants of metabolic syndrome. Moscow: Medical Information Agency; 2012. (In Russ.) [Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., Корнеева О.Н. Клинические варианты метаболического синдрома. Москва: Медицинское Информационное Агенство; 2012].

33. Malik S., Wong N.D., Franklin S.S. et al. Impact of the metabolic syndrome on mortality from coronary heart disease, cardiovascular disease, and all causes in United States adults. Circulation. 2004;110:1245-50.

34. Stern M.P., Williams K., Gon-zalez-Villalpando C. et al. Does the metabolic syndrome improve identification of individuals at risk of type 2 diabetes and/or cardiovascular disease? Diabetes Care. 2004;27:2676-81.

35. Berezina A.V., Belyayeva O.D., Berkovich O.A., et al. Quality of life in patients with abdominal obesity in reducing body weight through diet and physical exercise. Profilakticheskaya i Klinicheskaya Meditsina. 2011;39(2):23-30. (In Russ.) [Березина А.В., Беляева О.Д., Беркович О.А., и др. Качество жизни у больных абдоминальным ожирением при снижении веса тела с помощью диеты и физических тренировок. Профилактическая и Клиническая Медицина. 2011;39(2): 23-30].

36. Fontana L., Eagon J.C., Trujillo M.E., et al. Visceral fat adipokine secretion is associated with systemic inflammation in obese humans. Diabetes. 2007;56(4):1010-3.

37. Hamdi O., Porramaticul S., A-Ozairi E. Metabolic obesity: the paradox between visceral and subcutaneous fat. Curr. Diabetes Rev. 2006;2(4):367-73.

38. Adasheva T.V., Demicheva O.J. Metabolic syndrome - the basis of pathogenetic therapy. Lechashchiy Vrach. 2003; 10: 24-8. (In Russ.) [Адашева Т.В., Демичева О.Ю. Метаболический синдром – основы патогенетической терапии. Лечащий Врач. 2003;10:24-8].

39. Blagosklonnaya Y.V., Shlyakhto E.V., Krasil'nikova E.I. Metabolic cardiovascular syndrome. Russkiy Meditsinskiy Zhurnal. 2001;9(2):67-70. (In Russ.) [Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Красильникова Е.И. Метаболический сердечно-сосудистый синдром. Русский Медицинский Журнал. 2001;9(2):67-70].

40. Drapkina O.M., Korneeva O.N., Chernova E.M. Epicardial fat and non-alcoholic fatty liver disease. Serdtse. 2012; 11 (4): 13-5. (In Russ.) [Драпкина О.М., Корнеева О.Н., Чернова Е.М. Эпикардиальный жир и неалкогольная жировая болезнь печени. Сердце. 2012; 11(4):13-5].

41. Calabro P., Yeh. E.T. Obesity, inflammation, and vascular disease: the role of the adipose tissue as an endocrine organ. Subcell Biochem. 2007;42:63-91.

42. Correa C. The patents from position of nation health. Essential Drug Monitor. 2001;28&29:36.

43. Dedov I.I., Melnichenko G.A., Romantsova T.I. Obesity. Moscow: MIA; 2004. (In Russ.) [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Романцова Т.И. Ожирение. Москва: МИА; 2004].

44. Shestakova M.V., Dedov I.I. Ways of prevention of diabetes type 2. Diabetes and cardiovascular disease. Sakharnyy Diabet. 2002;(4):34-8. (In Russ.) [Шестакова М.В., Дедов И.И. Пути профилактики сахарного диабета 2го типа. Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Сахарный Диабет. 2002;(4):34-8].

45. Borch-Jolinsen K. The new classification of diabetes mellitus and IGT: a critical approach. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2001;109 Suppl 2:86-93.

46. Liese A.D., Majer-Davis E.J., Haffner S.M. Development of the multiple metabolic syndrome: an epidemiologic perspective. Epidemiol Rev. 1998;20:157-72.

47. Edvin A.M., Gale E. Should we dump the metabolic syndrome?: Yes. BMJ. 2008;336:6401.

48. Kahn R., Buse J., Ferrannini E., Stern M. The metabolic syndrome: time for a critical appraisal: jointstatement from the American Diabetes Association and the European Association for the Stady of Diabetes. Diabetes Care. 2005;28(9):2289-304.

49. Dedov I.I., Butrova S.A. Savelieva L.V. The efficacy of motivational training obese patients. Ozhirenie i Metabolizm. 2004;(2):25-9. (In Russ.) [Дедов И.И., Бутрова С.А., Савельева JI.B. Эффективность мотивационного обучения больных ожирением. Ожирение и Метаболизм. 2004;(2): 25-9].

50. Bolton-Smith C., Woodward M. Dietary composition and fat to sugar rations in relation to obesity. Int J Obes. 1994;18:820-8.

51. Valensi P. All in one. Monde Moderne (Franse). 2004:71-110;184-209.

52. Mamedov M.N. Guidelines for the diagnosis and treatment of metabolic syndrome. Moscow: Multiprint; 2005. (In Russ.) [Мамедов М.Н. Руководство по диагностике и лечению метаболического синдрома. Москва: Мультипринт; 2005].

53. Ballor D.L., Poehlman E.T. Exercise-training enhances fat-free mass divservation during diet-induced weight loss: a meta-analytical finding. Int J Obes Relat Metab Disord. 1994;18:35-40.

54. Bjorntorp P. Evolution of the understanding of the role of exercise in obesity and its complications. Int J Obes Relat Metab Disord. 1995;19(Suppl 4):1-4.

55. Tereshchenko I.V. Endocrine disorders in boys and girls during puberty. Moscow: Soyuzmedinform; 1991. (In Russ.) [Терещенко И.В. Эндокринные расстройства у юношей и девушек в пубертатном периоде. Москва: Союзмединформ; 1991].

56. Tsaregorodcev G.I., ed. Philosophical and socio-hygienic aspects of teaching about health. Moscow: Meditsina; 1975. (In Russ.) [Царегородцев Г.И., ред. Философские и социально-гигиенические аспекты учения о здоровье. Москва: Медицина;1975].

57. Agras W.S., Kraemer H.C., Berkowitz R.I. et al. Does a vigorous feeding style influence early development af adiposity? J Pediatr. 1987;110:799-804.

58. Astrup A., Buemann B., Western P., et al., Obesity as an adaptation to a high fat diet: evidence from a cross-sectional study. Am J Clin Nutr. 1994;59:350-5.

59. Yeganyan R.A., Kalinina A.M. School of Health. Overweight and obesity. Moscow: Geotar Media; 2010. (In Russ.) [Еганян Р.А., Калинина А.М. Школа здоровья. Избыточная масса тела и ожирение. Москва: Геотар-Медиа; 2010].

60. Birketvedt G.S., Florholmen J., Sundsfjord J., et al. Behavioral and neuroendocrine characteristics of the night-eating syndrome. JAMA. 1999;282(7):657-63.

61. Bandini L.G., Schoeller D.A., Dietz W.H. Energy expenditure in obese and non obese adolescents. Pediatr Res. 1990;27:198-203.

62. Grundy S.M., Clee-man J.I., Daniels S.R. et al. Diagnosis-and Management of the Metabolic Syndrome. Circulation. 2005;112(17):2735-52.

63. Mkrtumian A.M., Podachina S.V. A comprehensive approach to the treatment of obesity. Effektivnaya Farmakoterapiya v Endokrinologii. 2007;(1):12-7. (In Russ.) [Мкртумян А.М., Подачина С.В. Комплексный подход в лечении ожирения. Эффективная Фармакотерапия в Эндокринологии. 2007;(1):12-7].

64. Vertkin A.L., Arinina E.N., Morgunov L.Y., et al Metabolic syndrome and hypogonadism in men:. Real interaction, approaches and pharmacotherapy. Therapevt. 2006;11-12:59-66. (In Russ.) [Верткин А.Л., Аринина Е.Н., Моргунов Л.Ю., и др. Метаболический синдром и гипогонадизм у мужчин: реальные взаимодействия, подходы и фармакотерапия. Терапевт. 2006;11-12:59-66].

65. Hansen D., Toubro S., Stock M. et al. The effect of sibutramine on energy expenditure and appetite during chronic treatment without dietary restriction. Int J Obes Relat Metab Disord. 1999;23(10):1016-24.

66. Ackroff K., Sclafani A. Effects of the lipase inhibitor orlistat on intake and preference for dietary fat in rats. Am J Physiol. 1996;271(1 Pt2):48-54.

67. Chazova I.E., Mychka V.B. Metabolic syndrome. Kardiovaskulyarnaya Terapiya i Profilaktika. 2003;3:32-8. (In Russ.) [Чазова И.Е., Мычка В.Б. Метаболический синдром. Кардиоваскулярная Терапия и Профилактика. 2003;3:32-8].

68. Chazova I.E., Mychka V.B. Metabolic syndrome. Moscow: Media Medica; 2004. (In Russ.) [Чазова И.Е., Мычка В.Б. Метаболический синдром. Москва: Media Medica; 2004].

69. Podobed V.M. Metabolic syndrome: etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment. Zdravookhranenie. 2005;4:42-7. (In Russ.) [Подобед В.М. Метаболический синдром: этиология, патогенез, диагностика, лечение. Здравоохранение. 2005;4:42-7].

70. Starkova N.T., Dvoryashina I.V. The metabolic syndrome is insulin resistance: the basic concept and effect. Ter Arkhiv. 2004;10:54-8. (In Russ.) [Старкова Н.Т., Дворяшина И.В. Метаболический синдром инсулинорезистентности: основная концепция и следствие. Терапевтический Архив. 2004;10:54-8].

71. Oganov R.G., Mamedov M.N., ed. School for the diagnosis and treatment of metabolic syndrome. Moscow: Meditsinskaya Knoga; 2007. (In Russ.) [Оганов Р.Г., Мамедов М.Н., ред. Школа по диагностике и лечению метаболического синдрома. Москва: Медицинская Книга; 2007].

72. Belostotskii A.V., Vinokurov V.G., Allenov A.M. Organization of interaction of health centers and offices in Moscow prevention. Byulleten 'Natsional'nogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Obshchestvennogo Zdorov'ya Imeni N.A. Semashko. 2014;(1):43-6. (In Russ.) [Белостоцкий А.В., Винокуров В.Г., Алленов А.М. Организация взаимодействия центров здоровья и отделений профилактики Москвы. Бюллетень Национального Научно-исследовательского Института Общественного Здоровья Имени Н.А. Семашко. 2014;(1):43-6].

73. Ametov A.S. Obesity is an epidemic of the XXI century. Ter Arkhiv. 2002;74(10):5-7. (In Russ.) [Аметов А.С. Ожирение эпидемия XXI века. Терапевтический Архив. 2002;74(10):5-7].

74. Patient education program with diabetes. Experience School psychophysical self-regulation of the Russian Diabetes Association. Moscow: KUbK-a; 1996. (In Russ.) [Программа обучения пациентов с сахарным диабетом. Опыт работы Школы психофизической саморегуляции при Российской Диабетической Ассоциации. Москва: КУбК-а; 1996].

75. Oganov R.G., eds. School for patients with arterial hypertension. Information handbook for doctors. Moscow: GNITSPM; 2002. (In Russ.) [Оганов Р.Г., ред. Школа для пациентов с артериальной гипертонией. Информационно-методическое пособие для врачей. Москва: ГНИЦПМ; 2002].

76. Khokhlov A.L., Zhilina A.N., Lisenkova L.A. Comprehensive analysis of the effectiveness of atorvastatin in the correction of metabolic syndrome. Russkiy Meditsinskiy Zhurnal. 2007;6:501. (In Russ.) [Хохлов А.Л., Жилина А.Н., Лисенкова Л.А. Комплексный анализ эффективности применения аторвастатина в коррекции метаболического синдрома. Русский Медицинский Журнал. 2007;6:501]

77. Oganov R.G. (eds.), Eganyan R.A. School of Health. Overweight and obesity. Guidelines for doctors. Moscow: GEOTAR-Media, 2010. (In Russ.) [Оганов Р.Г. (ред.), Еганян Р.А. Школа здоровья. Избыточная масса тела и ожирение. Руководство для врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010].